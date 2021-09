Juventus, gli anticipi e i posticipi del girone d’andata

La Juventus pensa già al futuro, dopo che le prime due giornate di campionato non sono andate come speravano i supporters bianconeri.

Un solo punto in due partite per Dybala e compagni. Poco per poter sognare per lo scudetto, ma c’è tutto il tempo per recuperare anche se tutte le altre big sono già a punteggio pieno. Settembre sarà un mese chiave anche per gli impegni in Champions League. Ma è in campionato che ci saranno fin da subito le sfide più dure contro Napoli e Milan. E’ stato reso noto il calendario completo per tutto il girone d’andata.

