Juventus, i 23 per la Champions League: fuori un nome a sorpresa

La Juventus in questa sosta ha tanti nazionali sparsi in giro per il mondo e nel frattempo pianifica al meglio i prossimi impegni.

Settembre sarà un mese importante per cercare la rimonta in serie A, ma anche per le prime gare da vincere in Europa. La Champions League rimane un obiettivo importante per la Juventus, anche se la concorrenza è altissima. “Dopo l’ufficialità del sorteggio, con la chiusura del calciomercato arriva anche l’ufficialità della lista della Juventus per quanto riguarda la Champions League 2021/22. Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei 23 bianconeri che prenderanno parte alla spedizione della Juve nel gruppo H con Chelsea, Zenit e Malmö, che inizierà martedì 14 settembre in casa degli svedesi” si legge nella nota del club sul sito ufficiale.

