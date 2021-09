Juventus, il Napoli sfiderà i bianconeri senza un titolare

La Juventus si sta allenando a ranghi ridotti visti i tanti giocatori impegnati con le nazionali. L’obiettivo è quello di farsi trovare pronti alla ripresa delle ostilità in serie A.

Di sicuro l’inizio del campionato non è stato quello che i supporters si aspettavano. Solo un punto in due gare contro Udinese e Empoli è un bilancio decisamente negativo per una formazione che non fa mistero di puntare allo scudetto. C’è ovviamente tutto il tempo per recuperare terreno a chi sta davanti, ma non dovranno essere commessi errori. E il calendario non dà certo una mano, visto che la Juventus dovrà affrontare ora Napoli e Milan.

