Napoli-Juventus, sbloccata la vendita dei biglietti | C’è una novità

Napoli-Juventus, sbloccata la vendita dei biglietti: ma c’è una novità che certamente non farà felici i tifosi bianconeri

Alla ripresa sarà Napoli-Juventus: una delle partite più sentite degli ultimi anni, che sicuramente catalizzerà gli occhi di tutti i tifosi. Una gara forse già decisiva per la formazione di Massimiliano Allegri, che dopo tre giornate, in caso di sconfitta, potrebbe trovarsi addirittura a -8 rispetto agli azzurri di Luciano Spalletti. Intanto, da oggi, è stata sbloccata la vendita dei biglietti per la gara in questione. E c’è una novità che senza dubbio non fa felici i tifosi bianconeri. Infatti, secondo quanto riportato Amedeo Bardelli, responsabile dell’area sport di TicketOne, che è intervenuto a Radio Marte, l’Osservatori sugli eventi sportivi ha bloccato il settore ospiti.

Inoltre, la vendita per i tifosi del Napoli, sarà destinata solamente a chi è possessore di una fidelity card azzurra. Una situazione, alla riapertura degli stadi, che stride un po’ con la voglia di tutti di ricominciare a vivere, dal vivo, una fede e una passione.

