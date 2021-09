Calciomercato Juventus, le reazioni social sull’affare Pjanic

Il calciomercato della Juventus si è concluso senza sussulti per la formazione bianconera, che non ha riportato a Torino il centrocampista Miralem Pjanic.

Si sta parlando davvero tanto del calciatore bosniaco, che sembrava ormai prossimo al ritorno in serie A e che non aveva fatto mistero di gradire un nuovo trasferimento alla Juventus. Il Barcellona del resto aveva deciso di cederlo, non facendo parte del piano tecnico di Koeman. Ci si aspettava un accordo in extremis per il passaggio di Pjanic in bianconero, ma alla fine non se ne è fatto nulla e giusto un giorno fa il calciatore ha deciso di accettare le avance del Besiktas. Il club turco lo ha preso in prestito gratuito pagando, a quanto pare, soltanto una parte minima dell’ingaggio totale del mediano. La rimanente parte invece sarà a carico del Barcellona.

Calciomercato Juventus, tifosi divisi su Pjanic

Qualche tifoso bianconero ha storto il naso proprio in virtù dell’esborso non eccessivamente oneroso fatto dal Besiktas per prendere Pjanic. Criticando il club per non aver fatto un passo importante riportando a Torino quel mediano che Allegri attendeva per rinforzare il centrocampo.

La Juve non ti merita, non ti ha voluto ed ora piange un centrocampista…roba da matti. — TheFebio (@papofabio) September 3, 2021

Pjanic al Besiktas, significa che la Juventus ha bisogno di un Direttore Sportivo che sappia fare il Direttore Sportivo. — Gianluigi (@Gianlui78807380) September 3, 2021

Ma allo stesso tempo ci sono anche tanti supporters che non rimpiangeranno il mancato arrivo di Pjanic in bianconero, sottolineando come nell’ultimo periodo il centrocampista non abbia certo brillato per rendimento.