Calciomercato Juventus, l’Aston Villa ci riprova a gennaio

Si continua sempre a parlare di calciomercato in casa Juventus. sia in entrata che in uscita, anche se adesso la finestra dei trasferimenti è chiusa.

In estate la Juventus è riuscita a portare a Torino tre giocatori, di cui due nazionali azzurri, vale a dire il centrocampista Locatelli e l’attaccante Kean. E’ arrivato poi anche Kaio Jorge, stellina brasiliana in cerca di conferme in Europa. Pesa tanto la partenza di Cristiano Ronaldo, arrivata negli ultimi giorni di mercato. A gennaio cosa accadrà? Di sicuro la società bianconera dovrà valutare un nuovo possibile assalto da parte di un club inglese.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, secco no di Guardiola per l’erede di Ronaldo

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri