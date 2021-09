Juventus, poca fiducia dai bookmaker sui bomber bianconeri

La Juventus è pronta a ricominciare, sabato prossimo la formazione di Allegri sarà attesa da una dura trasferta sul campo del Napoli di Luciano Spalletti.

Ci sono ancora tanti nodi da sciogliere riguardo l’undici titolare che il tecnico manderà in campo. Specie in attacco, dove si dovranno verificare le condizioni di Paulo Dybala al rientro dagli impegni con l’argentina. Una squadra, la Juventus, che si ritrova senza un bomber capace di garantire almeno 20 gol a stagione. Almeno sulla carta, poi sarà il campo a parlare. L’addio di Ronaldo è di quelli pesanti, ai giovani Kean e Kaio Jorge il compito di stupire tutti, insieme a Dybala e a un Morata che dovrebbe trovare più spazio.

Juventus, Immobile il maggior candidato al titolo di re dei bomber

I bookmaker comunque non sembrano riporre grande fiducia sulle capacità realizzative degli attaccanti bianconeri. Tant’è che nessuno di loro ha una quota bassa per quanto riguarda il titolo di capocannoniere della serie A. Come riporta infatti Agipronews, c’è infatti Ciro Immobile in pole position per il trono dei re dei bomber. Il cecchino della Lazio capocannoniere è quotato 3 da Sisal Matchpoint. Quindi troviamo Correa dell’Inter a 7.50 e la stella della Fiorentina Vlahovic a 9. Se Ibrahimovic in cima alla classifica dei realizzatori è quotato 25, bisognerà tenere d’occhio i nuovi volti della serie A Giroud (quotato 12) e Abraham (16). A Morata (quotato 25 come Dybala) e compagni di reparto il compito di far ricredere tuttti sulle loro capacità realizzzative.