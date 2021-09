Juventus, l’incognita stanchezza sulla formazione anti-Napoli

Per la Juventus ancora un giorno di riposo prima di ricominciare a lavorare sul campo in vista della trasferta di Napoli.

Dopo aver racimolato solamente un punto nelle prime due partite di campionato, contro Udinese ed Empoli, la Juventus sa benissimo che in questo mese di settembre non può sbagliare nulla. Perché il rischio concreto è che gli avversari prendano un vantaggio poi troppo ampio da colmare. Certo il calendario non è benevolo. Prima il Napoli e poi il Milan saranno dei duri banchi di prova. Senza dimenticare l’esordio in Champions nel mezzo. Con Allegri che deve valutare bene le condizioni di tanti elementi.

