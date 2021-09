Superlega, Agnelli sotto attacco | Ceferin durissimo

SuperLega, Ceferin ha parlato durante l’assemblea generale dell’Eca: durissimo l’attacco nei confronti di Andrea Agnelli

Non si placa la polemica. In nessun modo. Nemmeno dopo la decisione di un tribunale che ha spiegato chiaramente che non ci sono i presupposti per andare avanti per una possibile esclusione di Juventus, Real Madrid e Barcellona dalla Champions League. E nemmeno Ceferin, presidente della Uefa, riesce e vuole fare un passo indietro. Ogni occasione è buona per andare all’attacco e per far capire che le cose, alla fine, dovranno andare come decide lui. Anche se il percorso, anche per lui, è tutto in salita.

Bene, adesso arrivano ulteriori parole del massimo esponente del calcio europeo che ha parlato a margine dell’assemblea generale dell’Eca. “Dobbiamo stare uniti di fronte a questa disgrazia chiamata Superlega, sperando che possa essere stato solo un episodio. Non vogliamo vivere di nuovo questa situazione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, non solo Icardi | Interessa un altro del Psg