Anche se le trattative sono ormai concluse il calciomercato della Juventus continua a rimanere un argomento centrale per la tifoseria.

Dopo l’addio di Ronaldo ci si aspettava un acquisto di spessore, ma la Juventus intende guardare al futuro. Niente colpi sensazionali ma la scelta di ringiovanire l’organico attraverso l’arrivo di alcuni talenti come Kean e Kaio Jorge. Nel 2022 però potrebbero esserci delle novità e e la società potrebbe guardare con particolare interesse alla lista dei futuri svincolati, i calciatori che saranno senza contratto dopo giugno 2022. Salvo rinnovi, ovviamente.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, secco no di Guardiola per l’erede di Ronaldo

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri

Calciomercato Juventus, le occasioni tra i futuri parametro zero: c’è anche Pogba

Anche il contratto di Dybala andrà in scadenza a fine stagione, ma le parti sono al lavoro per il rinnovo. E potrebbe avvenire la stessa cosa, oppure no, anche per altri campioni. Mbappe’ pare destinato a lasciare il Psg a parametro zero, per esempio. Rinnovo o addio anche per Lorenzo Pellegrini, Andrea Belotti, Lorenzo Insigne, tanto per rimanere in serie A. In Europa ottimi colpi a parametro zero potrebbero essere Lacazette dell’Arsenal o Zakaria, interessante mediano svizzero. Senza dimenticare Tolisso. E ancora i difensori Sule e Rudiger, il portiere Onana e il mediano del Milan Kessie. Nella lista dei giocatori a fine contratto nel 2022 di Transfermarkt c’è però anche un grande sogno dei tifosi della Juventus, quello di Paul Pogba. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere.