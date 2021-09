Calciomercato Juventus, colpaccio Haaland | Annuncio in diretta

Calciomercato Juventus, il prossimo anno potrebbe essere quello decisivo per l’addio di Erling Haaland al Borussia Dortmund: c’è un annuncio.

L’addio di Cristiano Ronaldo non è stato sostituito con un profilo dello stesso calibro del fuoriclasse lusitano; l’impresa non era delle più semplici per Cherubini & company, ma alla fine la decisione è ricaduta su Moise Kean, cavallo di ritorno, tra il malcontento generale dei tifosi, che si sarebbero auspicati un nome più altisonante. In questo senso, poco prima che arrivasse il gong definitivo a suggellare la chiusura delle contrattazioni, la Juve ha provato a convincere Mauro Icardi a tornare in Italia: assalto sventato, però, con il Psg che ha deciso di non cedere l’ex Inter con la formula del prestito.

Non è detto che, stando così le cose, la Juve non decida di sferrare l’assalto ad un bomber di razza giovane, da futuro assicurato, sul quale basare quelle certezze che dovranno costruirsi con il trascorrere del tempo: un nome su tutti, Erling Haaland, per l’acquisto del quale dal prossimo anno si potrà pagare una clausola da circa 75 milioni di euro.