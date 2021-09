Calciomercato Juventus, la rivelazione su CR7 | Ecco perché è andato via

Calciomercato Juventus, tiene ancora banco l’addio di Cristiano Ronaldo. Ecco la rivelazione sul portoghese. I motivi della partenza

Sono passati ormai diversi giorni dall’addio di Cristiano Ronaldo. Il calciomercato si è chiuso, la Juventus ha preso Moise Kean dall’Everton per mettere un buco alla cessione, e il portoghese si è accasato al Manchester United e nel prossimo weekend dovrebbe fare il debutto con la maglia dei Red Devils. In tutto questo, comunque, tiene ancora banco la sua partenza, arrivata quasi in maniera inaspettata soprattutto dopo le parole del calciatore nel momento in cui è arrivato a Torino dopo le ferie. E anche quelle della società lasciavano presagire a una continuazione del matrimonio. Poi lo svolta improvvisa e il cambio di rotta repentino che non ha visto CR7 salutare la compagnia mettendo sicuramente nei guai Massimiliano Allegri. Un calciatore che garantisce 30 gol a stagione non è facile da sostituire. Anche perché, oggettivamente, è anche difficile da trovare uno che ha quei numeri.

