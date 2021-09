Juventus, buone notizie per Allegri dalla nazionale azzurra

Si avvicina il match che vedrà protagonista la Juventus sabato contro il Napoli di Luciano Spalletti al “San Paolo-Maradona”. Una sfida molto complicata.

C’è chiaramente da affrontare un avversario davvero difficile, forte e organizzato. La partenza in campionato dei partenopei è stata ben diversa da quella dei bianconeri di Allegri, che in due partite hanno racimolato solamente un punto. Pressione massima insomma su una Juventus già chiamata ad una rimonta sulle altre big che puntano allo scudetto. Il tecnico ritroverà molti giocatori solamente a poche ore dall’inizio del match, specie i sudamericani. Qualcuno è già rientrato, altri oggi sono a disposizione della Juve. Con Allegri che ritrova gli azzurri e dall’ultimo impegno della nazionale ha ricevuto senz’altro buone indicazioni.

Juventus, Kean scalpita dopo la doppietta con l’Italia

La notizia migliore per Allegri è senz’altro la doppietta messa a segno da Moise Kean. L’ultimo acquisto bianconero ha giocato una partita importante, e non solo per i gol segnati. Si candida prepotentemente ad una maglia da titolare contro il Napoli. Non hanno invece giocato Bonucci, Chiellini e Locatelli e anche questa è senz’altro una notizia da accogliere con il sorriso per la Juventus, visto che non avranno ulteriore stanchezza nelle gambe. Allegri potrà contare su di loro contro il Napoli.