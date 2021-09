Diverbio Allegri-Spalletti, scintille dopo Napoli-Juve: ecco la ricostruzione

Post partita di Napoli-Juve infuocato: ecco la ricostruzione del diverbio tra Allegri e Spalletti avvenuto negli spogliatoi.

Napoli Juventus non è mai una partita come le altre, a maggior ragione dopo una partita così tirata andata in scena al “Maradona”, gara nella quale la compagine di Spalletti è riuscita prima a riacciuffare, e poi a ribaltare, una situazione di gioco che sembrava ormai compromessa. E ci sta che qualche strascico un match così speciale lo possa portare; anche in quest’ottica è possibile “giustificare” il diverbio avvenuto tra Spalletti ed Allegri in sala stampa, di cui abbiamo già avuto modo di parlare.

Napoli Juventus, lite Spalletti-Allegri: ecco la ricostruzione

Secondo quanto rivelato da Sky, dopo aver terminato le interviste Tv, Luciano Spalletti sarebbe andato a salutare Max Allegri negli spogliatoi, il quale avrebbe rimproverato il “collega” sul comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro. Parole che avrebbero indispettito l’ex tecnico dell’Inter, il quale in conferenza stampa ha sbottato: “Non ho mai vinto contro di lui, per una volta che vinco mi viene a fare la morale?” Nel sottopassaggio erano presenti le dirigenze dei due club, compreso Andrea Agnelli.