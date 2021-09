Calciomercato Juventus, inserimento dell’Inter | Domani l’incontro

Calciomercato Juventus, inserimento dell’Inter per il centrocampista accostato anche ai bianconeri. Domani possibile incontro tra le parti

Domani ci potrebbe essere un primo incontro ravvicinato tra le parti. Anzi, ci sarà sicuramente, visto che l’Inter, all’ora di pranzo, sarà impegnata contro la Sampdoria alla ripresa della Serie A. E allora, secondo quanto riportato da SampNews24, la società nerazzurra potrebbe tornare alla carica per le prestazioni di Mikkel Damsgaard, il trequartista danese che ha attirato molte attenzioni dopo un Europeo giocato da protagonista.

Il danese, è stato accostato in questa estate anche alla Juventus. Ma non si è mai provato realmente di andare a prenderlo, soprattutto per le richieste sicuramente importanti di Ferrero, che non vuole cederlo per meno di 35 milioni di euro. Una cifra alta, senza dubbio, ma tenendo presente che è un classe 2000, e che sembra anche avere degli importanti margini di miglioramento, potrebbe essere un colpo importante in prospettiva.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, vuole il Real Madrid | Salta il centrocampista