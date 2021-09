Calciomercato Juventus, per Pogba si profila un braccio di ferro

È sempre tempo di rumors per il calciomercato di una Juventus che inevitabilmente guarda già al 2022 e ai possibili colpi da mettere a segno.

Rinforzare sempre più la rosa e nello stesso tempo abbassarne l’età media sembra ormai essere un must per la società bianconera. Che vuole puntare sulla linea verde e del resto lo ha fatto capire benissimo visti i colpi messi a segno in estate. Anche per l’Under 23 sono arrivati dei giovani molto interessanti da diversi angoli d’Europa e la Juventus osserverà da vicino la loro crescita. C’è però ancnhe la necessità di ingaggiare grandi campioni e nella lista dei futuri svincolati a giugno 2022 – salvo rinnovi – sembrano esserci delle occasioni molto interessanti. E anche un grande sogno della tifoseria bianconera, Paul Pogba. Il cui futuro sembra lontano da Manchester.

