Calciomercato Juventus, firma imminente | Futuro ancora in Bundesliga

By

Calciomercato Juventus, la firma sembra essere imminente: futuro ancora in Bundesliga per il centrocampista nel mirino dei bianconeri

Niente da fare, il colpo a parametro zero non riuscirà alla Juventus. Sembrava vicino a un addio alla fine della stagione in corso, ma nelle ultime settimane sembra tutto il contrario, con una firma sul rinnovo del contratto che sembra imminente e che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Il Bayern Monaco e Leon Goretzka continueranno il loro matrimonio fino al 2026, allungando così l’accordo che scadeva il prossimo 30 giugno. A riportare la notizia ci ha pensato il portale spagnolo todofichajes, chiudendo così le porte a un possibile arrivo del mediano sia alla Juventus che al Real Madrid, le due squadre che questa estate ci avevano fatto un pensiero. Ma dovranno cambiare i propri obiettivi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, c’è anche l’ex sulla stella | Sfida doppia

LEGGI ANCHE: Malmo-Juventus, assenza pesante | Fuori dai convocati