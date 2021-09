Malmo-Juventus, assenza pesante | Fuori dai convocati

Malmo-Juventus, nuova esclusione: non risulta tra i convocati. Allegri non potrà contare sulle sue prestazioni per il debutto in Champions

Assenza pesante. Pesantissima. Il debutto in Champions League della Juventus non parte nel migliore dei modi. Massimiliano Allegri infatti non ha convocato Chiesa: l’attaccante, che ha saltato la gara contro il Napoli dopo uno stop in nazionale, non sarà in grado di scendere in campo nemmeno nella trasferta di domani sera, che segnerà il debutto bianconero nella massima competizione europea. Non un buon momento per il tecnico bianconero, che dopo aver collezionato solamente un punto nelle prime tre uscite in campionato, sperava di avere almeno tutta la rosa a disposizione per la prima gara in campo europeo. Un sogno che si è infranto un giorno prima della gara.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, c’è anche l’ex sulla stella | Sfida doppia

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, non rinnova | Occasione dalla Serie A