Calciomercato Juventus, il talento è in risalto e adesso la Vecchia Signora fa sul serio ma la Roma sembra non mollare: si può chiudere.

Calciomercato Juventus, ancora occhi puntati sul talento della Sampdoria, Mikkel Damsgaard, che negli ultimi anni ha saputo fare la differenza sia in campionato che con la sua nazionale danese. Giocatore che non rimane indifferente e che oltre ai bianconeri avrebbe anche il forte pressing della Roma, con Pinto pronto a chiudere giovani interessanti per il domani. Appena ventunenne, Damsgaard sarebbe pronto per il salto di qualità in una grande squadra.

Calciomercato Juventus, si chiude per il trequartista | Ma occhio alla Roma

La squadra ligure lo valuta almeno 30 milioni di euro, cifra che potrebbe accontentare anche le casse dei bianconeri che avrebbero necessità di rinforzare il settore nonostante l’acquisto di Locatelli.