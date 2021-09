Calciomercato Juventus, dalla Spagna: due nomi per il dopo Szczesny

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere dei nuovi volti già a partire dall’inizio del 2022. Ci saranno subito novità nell’organico di Allegri?

La tifoseria bianconera si aspettava degli innesti di spessore, specie dopo l’addio di Cristiano Ronaldo arrivato però a pochi giorni dalla conclusione delle trattative. Ogni valutazione sarà fatta anche tramite il rendimento che la squadra avrà in questi mesi. Per capire dove la società dovrà intervenire per costruire una squadra più forte. Nonostante gli errori in queste prime gare della stagione di Szczesny il tecnico Allegri ha confermato la massima fiducia nel portiere polacco. Ma i rumors di calciomercato in casa bianconera riguardo l’arrivo di un nuovo portiere sono tornati a crescere.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, secco no di Guardiola per l’erede di Ronaldo

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri