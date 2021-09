Calciomercato Juventus, beffa Barcellona | Lo prende a gennaio

Calciomercato Juventus, beffa Barcellona: i catalani lo vorrebbero prendere già a gennaio. Ecco le ultime dalla Spagna

Beffa Barcellona. Almeno così sembra secondo quanto riportano i media spagnoli. La Juventus, alla ricerca di un sostituto di Cristiano Ronaldo, non riuscendo a centrare l’obiettivo nella finestra estiva, vorrebbe provarci a gennaio, ma deve fare i conti con l’accordo totale – almeno quanto scrive okdiario.com – tra il club di Laporta e il calciatore spagnolo del Lipsia Dani Olmo.

Sì, anche la Juve era ed è sulle tracce del 23enne, ma adesso la situazione si fa più complicata del previsto. I catalani vorrebbero chiudere con il club tedesco già nella prossima finestra di mercato, anticipando così i tempi di un trasferimento che, al massimo, si potrebbe concretizzare la prossima estate. Dani Olmo infatti vuole lasciare il Lipsia e andare a giocare in una big europea.

Calciomercato Juventus, operazione da 70 milioni

Sul tavolo della trattativa ci sarebbe un’offerta pronta da 70 milioni di euro. Una cifra importante per uno degli elementi che maggiormente intriga nel panorama internazionale. Dani Olmo, infatti, riesce tranquillamente a giocare in tutte le zone offensive del campo. E può anche fare la punta centrale, abile a venire incontro e ad aprire spazi per i compagni che si possono buttare alle proprie spalle.

In ogni caso, la concorrenza, non sarebbe semplice da superare. Anche perché sulle orme del calciatore rimangono anche Manchester United e soprattutto Bayern Monaco: il club tedesco infatti, allenato da quest’anno da Nagelsmann, che lo ha già avuto alle proprie dipendenze, starebbe facendo di tutto per riuscire in una trattativa che appare chiusa. Ma chiusa proprio non è. E la Juve rimane alla finestra.