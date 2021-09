Calciomercato Juventus, Klopp vuole il gioiello bianconero | C’è lo scambio

Calciomercato Juventus, Klopp vuole una difesa importante e per il gioiellino bianconero avrebbe in mente un maxi scambio da proporre.

Calciomercato Juventus, Klopp avrebbe in mente un colpo super importante che potrebbe stravolgere il prossimo mercato. Come scrive ‘Calciomercatonews.com’ il desiderio dell’allenatore tedesco è di creare un muro tutto olandese per il suo Liverpool, infatti Klopp avrebbe messo gli occhi puntati su De Ligt della Juventus, il gioiellino bianconero classe 1999 arrivato sicuramente con grandi aspettative in bianconero. Per convincere la Vecchia Signora ci sarebbe un ipotesi maxi scambio.

Calciomercato Juventus, Klopp propone il maxi scambio De Ligt – Firmino

Vista la difficoltà dell’addio di Ronaldo, la proposta dell’allenatore tedesco sarebbe quella di offrire ai bianconeri un autentico bomber: l’attaccante brasiliano Firmino. Uno scambio che potrebbe quindi accontentare entrambe le parti ma che lascerebbe orfana la Juventus di uno dei più importanti centrali al mondo come De Ligt.