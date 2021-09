Juventus-Milan, assenze dell’ultima ora | Doppio problema

Juventus-Milan, assenze dell’ultima ora. Possibile doppio problema in vista della gara del weekend tra bianconeri e rossoneri

Se Allegri, nella gara contro il Napoli – e anche in quella di stasera, almeno per quanto riguarda Chiesa – ha dovuto rinunciare a diversi elementi rientrati in ritardo dai propri impegni con le rispettive nazionali, un problema, per quanto riguarda il big match del prossimo weekend, lo potrebbe avere anche Stefano Pioli, allenatore del Milan. Sì, ci sono due elementi che rischiano di rimanere fuori. Ibrahimovic e Tonali. Lo svedese non è stato nemmeno convocato per la gara di domani, il centrocampista invece partirà comunque con la squadra. Ma non si sa ancora se ad Anfield potrà scendere in campo. In attacco quindi per i rossoneri, nella sfida contro la truppa di Klopp, ci sarà uno tra Rebic e Giroud.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Klopp vuole il gioiello bianconero | C’è lo scambio

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, scelto il trequartista | 60 milioni sul piatto