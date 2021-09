Calciomercato Juventus, assalto del Bayern | Obiettivo comune

Calciomercato Juventus, assalto del Bayern Monaco: obiettivo comune con i bianconeri. Che sono alla ricerca di un attaccante

La Juventus, ovviamente, sul mercato, è alla ricerca dei migliori. Ed è per questo che ci sono degli inserimenti importanti sugli obiettivi della società bianconera per la prossima stagione. Uno di questo indubbiamente è e rimane Gabriel Jesus del Manchester City, che Guardiola non ha voluto liberare questa estate. Sembrava potesse una delle soluzioni di Cherubini per sostituire Cristiano Ronaldo, ma la decisione improvvisa del portoghese, a pochi giorni dalla chiusura delle trattative, ha scombinato i piani bianconeri. Che si sono ritrovati senza attaccante e hanno dovuto chiudere velocemente l’operazione Kean. Per il resto, la società, è stata ferma.

Certo, il brasiliano del City è in cima alla lista dei desideri. Ma ci potrebbero essere delle complicazioni, perché secondo quanto riportato da calciomercato.it, sull’attaccante ci sarebbe anche l’inserimento del Bayern Monaco, soprattutto in vista di una possibile partenza, alla fine della stagione, di Lewandowski.

