Calciomercato Juventus, firma a un passo | Ecco la svolta

Calciomercato Juventus, si va sempre di più verso la firma. Il centrocampista sembra avere le idee chiare sul proprio futuro.

Calciomercato Juventus, non è da escludersi che la Vecchia Signora intervenga nuovamente nel mercato di gennaio nel ruolo in mediana. Nonostante l’acquisto di Locatelli, la società intende fare un ulteriore acquisto a centrocampo. Diversi obiettivi trattati e altri che potrebbero, invece, sfuggire definitivamente come il tedesco Goretzka che è ad un passo alla firma del rinnovo fino al 2026 con il Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, Goretzka firma il rinnovo | Tutto pronto

Uno degli obiettivi in mediana dei bianconeri potrebbe rimanere in Germania, al Bayern Monaco. Il suo contratto è in scadenza ma i bavaresi sarebbero pronti ad offrire un rinnovo fino al 2026. Nazionale tedesca e abile centrocampista classe 1995, Goretzka era stato messo nel mirino come potenziale nuovo acquisto per il centrocampo bianconero. Ma se, stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore dovesse firmare – nuovamente – con il Bayern, la Juventus verrà ufficialmente esclusa dalla possibile trattativa.