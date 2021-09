Adani contro Allegri, ci risiamo | L’accusa dell’ex difensore

L’ex difensore del Brescia Lele Adani ha parlato della Juventus di Massimiliano Allegri attaccandolo: «Deve riuscire a farla giocare meglio».

Ci risiamo, è sempre la stessa storia. Stavolta dalla Bobo Tv, canale social inventato da Vieri per parlare di calcio con gli amici, Adani attacca Allegri. «La Juventus ha la rosa più forte del campionato ma dovrebbe essere quanto meno competitiva per la Champions League. Allegri parla di squadra giovane, ma la Juve ha solo sei squadre più vecchie di lei. Perché bisogna dire cose sbagliate ai tifosi? Non si può pretendere una prestazione così come quella col Napoli. Non posso pensare sia solo ‘dai ragazzi’, ‘ce la facciamo’. Non posso pensare che sia solo questo. Io credo che Allegri debba e riesca a farla giocare meglio. La Juve ha la rosa più forte del campionato».

Adani, le parole su Allegri

«La squadra non può proporre un calcio di questo tipo – continua Adani -. Non posso pensare che Allegri non abbia una proposta di gioco e non riesca a far giocare meglio la Juve. Che analisi è dire ‘paghiamo gli errori, serve più personalità, siamo troppo giovani’? Nell’analisi serie costruisci il lavoro, nell’analisi approssimativa tieni solo contento chi è lì accanto a te per dirti che sei bravo. Si deve fare per i tifosi, non gli puoi dire queste cose, perchè finchè vinci va bene ma se perdi come adesso?».