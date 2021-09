Juventus, i granata sorridono | Sarà presente nel derby

Juventus, il derby della Mole è ormai alle porte. I granata esultano per l’ultima notizia che rivedrebbe un gradito rientro.

Juventus, il derby della Mole è ormai prossimo. Il 2 ottobre si giocherà il match che vedrà impegnate Torino e Juventus in una sfida sicuramente da cardiopalma. Proprio per l’occasione i granata vorranno essere in forma al massimo delle potenzialità sfruttando questo periodo decisamente no per i cugini bianconeri. Tra i possibili titolari del match potrebbe figurare anche il capitano e perno dell’attacco dei granata, Belotti. Dopo l’operazione il gallo salterà una serie di match e sarà disponibile proprio per quello più importante: il derby.

Juventus, Belotti recupera per il derby della Mole

Belotti sarà quindi molto probabilmente tra i titolari del match nello stadio di casa. Infatti il 2 ottobre per inaugurare il nuovo mese, i granata ospiteranno i bianconeri in una sfida molto importante: il derby della Mole. In quel periodo Allegri si augura di poter recuperare punti importanti e di presentarsi alla super sfida nella condizione migliore.