Calciomercato Juventus, scelto il trequartista | 60 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, scelto il nuovo potenziale centrocampista per i bianconeri. Si parla di un colpo decisamente costoso.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono sempre molto attenti sui possibili nuovi colpi del futuro. Tra i potenziali nuovi acquisti a centrocampo è figurato anche un nome che non si era ancora sentito prima, stiamo parlando del classe 1998 Dani Olmo, centrocampista e attaccante spagnolo del Lipsia che ha saputo già mettersi in luce anche nella nazionale spagnola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, firma a un passo | Ecco la svolta

Lo spagnolo è legato da un contratto con il Lipsia fino a giugno del 2024. Preso dalla Dinamo Zagabria a 20 milioni ora il giocatore ne vale molti di più, infatti il Lipsia lascerebbe partire il suo pupillo solo di fronte ad un’importante offerta, non meno di 60-70 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’annuncio fa sognare i tifosi | Si libera a gennaio

La Juventus alla caccia di un nuovo interprete di qualità per il presente ma soprattutto per il futuro valuta la trattativa. E come viene scritto dal portale spagnolo ‘AS’ il giocatore sarebbe l’identikit perfetto del profilo cercato da Allegri. Un trequartista moderno che è molto abile in fase offensiva. Da capire la fattibilità dell’operazione soprattutto di fronte ad una cifra così importante, profilo da monitorare, quindi, nei prossimi mesi.