Calciomercato Juventus, il Napoli tiene d’occhio il mediano

Non solo operazioni in entrata nel prossimo calciomercato di una Juventus che potrebbe anche prendere in considerazione l’ipotesi di cedere alcuni elementi.

Non è cambiata la strategia del club riguardo a quanto visto nelle ultime sessioni di mercato. Si deve puntare ad un organico forte e di qualità, cercando di abbassarne l’età media tenendo d’occhio il bilancio. In quest’ottica vanno visti gli ultimi acquisti Locatelli, Kaio Jorge e Kean, destinati ad essere delle colonne della Juventus non solo per il presente, ma anche per gli anni a venire. Il club ha setacciato l’Europa cercando talenti in tutti i maggiori campionati, anche per l’Under 23. C’è invece un giovane che è già della Juve ma che sta attirando le attenzioni di altri top club.

