Calciomercato Juventus, Ronaldo può cambiare il futuro di un top player

Il calciomercato della Juventus continua a rimanere un argomento molto caldo anche se alla riapertura dei trasferimenti mancano diversi mesi.

Del resto quando si parla di mercato non ci sono mai pause. Tutti i dirigenti sportivi delle squadra di club, Juventus inclusa, avranno appuntato sul proprio taccuino i nomi dei possibili obiettivi per l’anno che verrà. Perché nel 2022 si punterà a rinforzare e ringiovanire l’organico, puntando – parlando della squadra di Allegri – al successo in campionato e ad un cammino importante in Champions League. Le occasioni di sicuro non mancheranno, bisognerà saperle cogliere al volo.

