Calciomercato Juventus, rescisso il contratto: ufficialità a breve. Poi potrà essere presentato dalla sua nuova squadra

Il contratto è stato rescisso. Manca solamente l’ufficialità. Poi, il nuovo allenatore dell’Hellas Verona, potrà essere presentato ai tifosi. Il croato prende il posto di Eusebio di Francesco, esonerato questa mattina dopo solamente tre giornate di campionato. E i clivensi hanno deciso di affidare le sorti della squadra all’ex vice di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus e che in Serie A ha allenato, non con tanta fortuna, l’Udinese.

Un contratto in meno quindi da pagare per Andrea Agnelli che, ovviamente, non ha avuto nessuna difficoltà a dare il via libera all’ex calciatore bianconero pronto a intraprendere una nuova esperienza in panchina. Tudor, alla Juve, ha comunque lasciato un buon ricordo non solo da calciatore ma anche come allenatore. Alla fine, due trofei li ha portati a casa. E il suo aiuto a Pirlo, probabilmente, è stato fondamentale nelle scelte fatte dal tecnico bresciano nell’anno in cui ha guidato i bianconeri.

