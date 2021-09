Calciomercato Juventus, per il bomber si fa avanti il Bayern

Il calciomercato della Juventus è già inevitabilmente proiettato al futuro e incentrato sui possibili colpi da mettere a segno nel corso del 2022.

E’ in attacco che i tifosi sognano un grande colpo dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. La Juventus ha puntato sulla linea verde per sostituire il portoghese, con Kean e Kaio Jorge che sono punte giovani, forte e con un grande avvenire davanti. Complicato ingaggiare un big in pochi giorni, visto che Ronaldo ha lasciato Torino quando mancava davvero poco alla conclusione delle trattative. Ciò non toglie che il club potrà intervenire nel prossimo anno per cercare un’altra soluzione offensiva.

