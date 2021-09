Calciomercato Juventus, caso Dragusin | Cambio casacca all’orizzonte

Calciomercato Juventus, c’è il caso Dragusin: cambio di casacca all’orizzonte per il difensore romeno. Ecco le ultime novità

C’è un caso Dragusin. Con un possibile cambio di casacca all’orizzonte. E, a porlo, è il procuratore del calciatore, Florin Manea. Il difensore, di proprietà della Juventus in prestito alla Sampdoria, non vuole giocare per la Romania. E lo ha detto a chiare lettere al Ct dell’Under 21 della sua nazionale: “Chiedo cortesemente a Bratu di non convocare Radu se ha intenzione di non farlo giocare. Anche il ragazzo non vuole andare in nazionale per non giocare. Potrebbe essere naturalizzato italiano”. Ecco le parole dell’agente di Dragusin, che così, a quanto pare, potrebbe anche iniziare un’avventura con la casacca della nazionale azzurra.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, futuro Aouar | C’è una novità

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana | 90 milioni da reinvestire