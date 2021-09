Calciomercato Juventus, accordo sempre più vicino | Fissato l’incontro

By

Calciomercato Juventus, la firma è ormai dietro l’angolo: un nuovo summit potrà sciogliere definitivamente ogni tipo di dubbio.

La vittoria contro il Malmoe, oltre a ridare serenità ad un ambiente provato da un inizio di campionato piuttosto difficile, è servita anche a mettere in vetrina un Paulo Dybala che è sembrato in palla sin dall’inizio, illuminando molte trame di gioco con alcune giocate di classe e di qualità. La Joya, alla luce dell’addio di Cristiano Ronaldo, è ridiventato il perno di una squadra che non può più prescindere dall’estro del fantasista argentino; Allegri lo ha posto al centro del progetto, e la sensazione è che lo stesso attaccante sia ben consapevole del ruolo che dovrà ricoprire.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpo a gennaio | Il Real per ora fa muro

Un passaggio obbligato, però, è rappresentato dal famoso prolungamento del contratto in scadenza nel 2022; questione di cui si parla ormai da tempo immemore, e che sembra finalmente essere arrivata al traguardo d’arrivo. La volontà di entrambe le parti è quella di continuare insieme, come ammesso dai diretti interessati prima e dopo la partita contro il Malmoe. Dalle parole ai fatti; servirà un nuovo incontro per limare la distanza che intercorre tra domanda ed offerta, che sebbene sempre più ridotta, persiste ancora.