Calciomercato Juventus, il giovane pupillo stupisce | I bianconeri avanzano

Calciomercato Juventus, occhi puntati ai giovani prodigi. La società bianconera vuole il nuovo gioiellino italiano.

Calciomercato Juventus, bianconeri sempre attenti a possibili nuovi colpi futuri. Tanti giocatori nazionali si stanno mettendo in luce in questi ultimi periodi e la nazionale è un vero e proprio esempio su come il nostro settore sia potenzialmente molto competitivo. Pertanto la Vecchia Signora non snobba il made in Italy e rimane attenta sui possibili nuovi prodigi che escono dalle giovanili delle diverse squadre nazionali. Fra questi è spuntato anche il giovane Lucca.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Aouar | C’è una novità

Calciomercato Juventus, Lucca incanta i bianconeri

Il giovane Lorenzo Lucca sembra essere un potenziale predestinato. Giocatore che attualmente milita al Pisa potrebbe diventare d’interesse per la Serie A, su di lui, oltre alla Juventus, ci sarebbe anche l’Inter di Zhang. Attaccante classe 2000, il giovane ha tutte le potenzialità per diventare un grande del campionato italiano.