Juventus, Milan all’orizzonte: Allegri può cambiare formazione

Finalmente si è sbloccata. La Juventus ha ottenuto in Champions League la sua prima vittoria stagionale e ora punta a dare una svolta anche in campionato.

Poco tempo per rifiatare, perché all’orizzonte c’è un altro match molto importante per i bianconeri. Domenica 19 settembre infatti la Juve dovrà vedersela contro il Milan di Pioli. Che viaggia a punteggio pieno e che pare davvero essere in gran forma. Dybala e compagni invece in campionato devono rincorrere. Solo un punto conquistato e un divario dalla vetta che si sta facendo davvero importante. Ma c’è tutto il tempo per recuperare a patto di non commettere altri passi falsi.

