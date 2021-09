Calciomercato Juventus, attacco da completare | Affondo in Liga a gennaio

Calciomercato Juventus, ecco il colpo pronto per gennaio. Arriva dal Real Madrid. I Blancos sarebbero già stati contattati

La partenza di Cristiano Ronaldo ha lasciato un buco, lì davanti. Anche perché, il solo Kean, che comunque era già stato messo nel mirino della dirigenza bianconera, e che probabilmente sarebbe arrivato uguale, non basta. E allora la società piemontese, secondo quanto raccontato da Todofichajes.com, avrebbe messo nel mirino un calciatore del Real Madrid.

I contatti tra le parti sarebbero già stati avviati. Con la dirigenza juventina che ha iniziato a sondare il terreno: l’obiettivo, per il mercato invernale, sarebbe Luca Jovic, attaccante classe 1997, che adesso fa parte della rosa di Carlo Ancelotti, ma che probabilmente potrebbe partire nella sessione invernale. In questo avvio di stagione di spazio ne ha trovato poco. E da qui a gennaio potrebbe averne sempre meno.

Calciomercato Juventus, Jovic nel mirino

Secondo quanto riportano dalla Spagna infatti, la partenza del serbo a gennaio appare molto probabile. E la Juventus si sarebbe mossa con largo anticipo per cercare di portarlo a Torino. Magari in prestito con diritto di riscatto. Perché al momento non si parla sicuramente di un acquisto a titolo definitivo del calciatore.

Potrebbe quindi arrivare dalla Spagna il rinforzo lì davanti per Massimiliano Allegri. I rapporti ovviamente tra i due club sono ottimi, uniti anche dalla “guerra” comune per la SuperLega. E trovare un accordo, qualora davvero Ancelotti decidesse di far partire Jovic, non dovrebbe essere un problema. Una pista assai calda quindi, paventata anche in passato, che potrebbe vedere la luce alla prossima sessione utile.