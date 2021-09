Juventus, bianconeri al lavoro in allenamento | Come sta Chiesa

Juventus, bianconeri al lavoro in allenamento. Domenica ci sarà una partita cruciale contro il Milan e Allegri vuole recuperare tutti.

🚨 #Juventus – La squadra di Allegri prepara alla Continassa il big match contro il #Milan: con il gruppo, nella fase iniziale dell’allenamento, anche #Chiesa e #Bernardeschi. Fasciatura al ginocchio sinistro per il numero 20 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ldvYfyeVZZ — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 16, 2021



Juventus, domenica ci sarà il Milan all’Allianz Stadium di Torino. I rossoneri sono in un periodo di forma massima, con un risultato di tre vittorie consecutive. La Juventus non può e non deve sbagliare perché perdere altri punti sarebbe veramente limitante per la rosa di Allegri, proprio per questo motivo, il mister si appresta a recuperare tutti i titolari per il match contro i rossoneri. E in un certo senso le notizie sembrano confortare visto che Chiesa potrebbe essere disponibile insieme a Bernardeschi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, deciso il futuro | Colpo a zero

Juventus, Chiesa recupera

Chiesa recupera così come Bernardeschi che entrambi si allenano con il gruppo. Invece De Sciglio si allena in palestra con lavoro personalizzato in attesa di capire se sarà o meno disponibile nel match contro la sua ex squadra.