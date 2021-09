Juventus, Cristiano Ronaldo “lascia” Manchester | Cosa è successo

Juventus, l’ex bomber bianconero Cristiano Ronaldo nemmeno dopo una settimana dal suo arrivo è già costretto a cambiare a casa.

Juventus, l’ormai ex fenomeno portoghese bianconero è stato costretto a lasciare la sua attuale casa di Manchester nemmeno dopo una settimana dal suo arrivo. Il motivo è assai bizzarro e come riportato dal ‘Sun’, CR7 e famiglia avrebbero lasciato la loro attuale casa di Manchester dalla bellezza di ben 7 milioni di euro per delle pecore. Proprio così, Cristiano e famiglia sarebbero stati continuamente disturbati durante la notte, dal continuo belare delle pecore.

CR7 cambia casa a Manchester

La casa scelta dal campione portoghese era infatti leggermente fuori da Manchester, verso la campagna. Per questo motivo Ronaldo in accordo con la famiglia e la moglie Georgina ha già deciso di cambiare casa e di trovarsi una nuova sistemazione per la nuova avventura al Manchester United. Un motivo decisamente bizzarro che è stato riportato come detto anche poc’anzi, dal giornale inglese ‘The Sun’.