Juventus-Milan, c’è già un assente | Salta il big match

Juventus-Milan, c’è già un assente per Massimiliano Allegri. Oggi si è allenato parte. Difficile recuperarlo per il big match di domenica

Intanto c’è da premettere una cosa: i recuperi ci sono stati. Quindi la Juve che scenderà in campo domenica sera contro il Milan, sarà completamente diversa da quella vista contro il Napoli sabato scorso al Maradona. Si avvicinerà, molto, a quella che è andata a vincere sul campo del Malmo in Champions League. Anche se per Allegri c’è già una defezione a pochi giorni della partita.

Infatti, Mattia de Sciglio, non si è allenato con i compagni a causa di un fastidio al flessore. Il difensore, un ex della partita, sul quale Allegri ha sempre puntato e probabilmente continuerà a farlo per tutta la durata della stagione, si è allenato in palestra per un problema al flessore. Adesso, la sua presenza contro la sua ex squadra è in forte dubbio. Anzi, probabilmente, è quasi sicuro il forfait. Difficile essere in grado di recuperare in pochi giorni. E poi, con il rientro di Cuadrado, inutile davvero correre rischi inutili.

