Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa | Bianconeri fiutano l’affare

Calciomercato Juventus, bianconeri fiutano l’affare incredibile che potrebbe delinearsi dal campionato spagnolo.

Calciomercato Juventus, se fosse una sorta di esclamazione tanto popolare nel fandom bianconero ci verrebbe da citare il mister Allegri con il suo leggendario “Halma”. Ma quello che potrebbe delinearsi da qui alla fine della stagione potrebbe già definirsi leggendario. Uno dei colpi più costosi della storia del Barcellona, Ousmane Dembele, rischia di salutare a zero non rinnovando il contratto con i blaugrana. Ed è qua che intervengono i bianconeri, consapevoli della possibilità di convincere il francese prima del dovuto.

Calciomercato Juventus, Dembele sogno possibile

La situazione del Barcellona in questa stagione è veramente complessa, i guai economici hanno costretto i blaugrana a rinunciare al giocatore più forte insieme a CR7, Lionel Messi. Ma adesso la Pulce sembra l’ultimo dei problemi. Una rovinosa sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco e l’ennesima prova della difficoltà stagionale per Koeman e i giocatori cominciano a valutare alternative, così come l’esterno francese che potrebbe decidere di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno.