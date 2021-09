Bonucci o De Ligt contro il Milan? La scelta di Allegri nella rifinitura

Juventus-Milan, il tecnico bianconero Allegri sembra aver sciolto le riserve su chi schierare tra Bonucci e De Ligt contro i rossoneri.

Quella che andrà in scena domani sera allo Stadium sarà una partita molto importante per i bianconeri. Dopo aver racimolato solamente un punto in tre gare la Juventus si ritrova davanti uno scoglio difficile come il Milan, ancora a punteggio pieno e squadra che ormai ha recepito alla perfezione le indicazioni di mister Pioli. Ancora qualche piccolo dubbio da sciogliere per l’allenatore juventino.

