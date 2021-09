La vittoria sul Malmoe in Champions League ha ridato slancio alla Juventus che ora affronterà il Milan in campionato con una maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

In serie A la squadra di Allegri è riuscita a racimolare solamente un punto in tre gare, un ruolino di marcia da squadra che lotta per i bassifondi. Serve invertire la rotta al più presto se si vuole tentare la rimonta e il successo sugli svedesi martedì scorso in Europa è senz’altro una bella iniezione di fiducia guardando al match in arrivo domenica. Il calendario della Juventus non è certo dei più agevoli se si pensa che nella quarta giornata ci sarà da affrontare il lanciato Milan di Pioli, imbattuto in campionato. Ha perso a Liverpool in Champions, ma è uscito a testa alta da Anfield Road e ora punta a battere Dybala e compagni. Che non hanno però alternative alla vittoria, quella che sarebbe la prima in serie A quest’anno.

