Juventus Milan, Pioli in emergenza | Doppio annuncio: “Non ci saranno”

Juventus Milan, doppio annuncio di Stefano Pioli in conferenza stampa: i due big non saranno della gara. Rossoneri in emergenza.

Juve Milan non è mai una gara come le altre; lo ha ammesso Allegri in conferenza, lo ha confermato anche Pioli a stretto giro di posta. Rispetto ad una settimana fa, quando i bianconeri si presentarono al “Maradona” di Napoli con una formazione fortemente rimaneggiata, questa volta Allegri può contare su quasi tutti i propri effettivi, a differenza di Stefano Pioli, costretto a far fronte a diverse defezioni. Calabria non ha preso parte all’allenamento mattutino e non sarà della partita, così come Ibra e Giroud, con Pioli che ha svelato alcuni particolari durante la conferenza stampa di presentazione.

Verso Milan Juventus, Ibra e Giroud costretti a dare forfait | L’annuncio di Pioli

Ecco le parole del tecnico rossonero: “Ibra vorrebbe essere Superman ma ancora non ci riesce. Non ha avuto grandi miglioramenti, e non sarà della partita domani così come non sarà presente Giroud, il quale ha rimediato una lombalgia dopo la gara contro il Liverpool.” Alla luce della doppia defezione in attacco, Pioli sarà costretto ad utilizzare Rebic come terminale offensivo sin dal primo minuto, con Brahim Diaz, Saelemaekers e Leao a fungere da trequartisti dietro l’unica punta.