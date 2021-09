Juventus-Milan, le ultimissime sulla formazione: i dubbi di Allegri

Juventus-Milan è la sfida di cartello della quarta giornata del campionato di serie A con i bianconeri a caccia del primo successo stagionale.

Non è iniziato certo nel migliore dei modi il cammino della squadra di Allegri, che nei primi tre incontri ha racimolato solamente un punto, quello all’esordio contro l’Udinese, prima di perdere contro Empoli e Napoli. Per non perdere altro terreno dalle concorrenti c’è bisogno di battere a tutti i costi il lanciato Milan di Pioli. Match molto difficile allo Stadium, con il tecnico bianconero che è ancora alle prese con qualche dubbio di formazione. Che probabilmente sarà risolto solo in extremis.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri