Calciomercato Juventus, bianconeri sul bomber a zero | Si chiude in estate

Calciomercato Juventus, il bomber francese si libererà in estate a zero. La Vecchia Signora è tra le favorite all’acquisto.

Calciomercato Juventus, alcune importanti novità sul mercato attaccanti sembrano già sbloccarsi. Stiamo parlando di colpi vantaggiosi inseguiti da diversi mesi e tra questi figura, ancora, il nome di Lacazatte: bomber francese dell’Arsenal che proprio a fine stagione si libererà a parametro zero. Profilo che si libererà dal suo attuale club a zero e tra le pretendenti all’acquisto, in cima, ci sarebbe sempre la Juventus.

Si chiude per Lacazette | Arriva a zero

Il bomber francese è in uscita dall’Arsenal e la Juventus non ha ancora sostituto definitivamente l’eredità lasciata da Ronaldo. Difficile che l’acquisto di Moise Kean possa colmare questa, importante, lacuna. Ma è anche vero che la Vecchia Signora potrebbe, in base ai risultati, valutare due opzioni di acquisto. L’Arsenal infatti rischierebbe di perdere il giocatore a zero in estate e per evitare che ciò accada, potrebbe valutare la cessione già nel mercato invernale.