Juventus Milan, il retroscena della lite | Cosa è successo

Juventus Milan, ieri sera Bonucci è stato protagonista di uno screzio con Rebic, cosa è successo veramente.

Juventus Milan, un pareggio che non è stato comunque esente da polemiche, una su tutte è stata individuata dai tanti tifosi, lo screzio tra Bonucci e Rebic. Stando infatti alla ricostruzione, Bonucci avrebbe ripreso il giocatore del Milan dopo una sua presunta provocazione ai tifosi bianconeri. Infatti come succede nei big match di campionato, i supporter bianconeri avrebbero preso di mira Rebic che poi gli avrebbe zittiti. Da lì l’intervento di Bonucci che avrebbe detto esplicitamente a Rebic di non zittire nessuno.

Juventus Milan, la lite provocata dai tifosi

Una sfida accesissima quella di ieri sera che ha visto concludersi il match con il risultato di un pareggio e gli animi non sono stati, di certo, spenti, anzi… la lite è avvenuta proprio per una provocazione di Rebic nei confronti dei supporter bianconeri che l’hanno bersagliato per diverso tempo, come spesso accade in grandi partite contro rivali storiche. Da lì l’intervento di Bonucci.