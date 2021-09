Juventus, crisi con radice precisa | L’annuncio su Allegri

Juventus, la crisi bianconera ha una radice precisa. Oggi l’annuncio sul mister bianconero e sulle richieste che aveva fatto.

Juventus, il mister Massimiliano Allegri ha collezionato solo due punti in quattro partite: un record negativo che non succedeva da oltre sessant’anni. Ieri sera l’ennesimo pareggio in casa contro un Milan arrembante ma che poteva essere battuto visto che la Juventus non ha saputo tenere il vantaggio accumulato in un ottimo primo tempo. Dopo la gara è arrivato l’annuncio di Ivan Zazzaroni, noto giornalista che ha analizzato passo per passo la crisi della Vecchia Signora.

Allegri tradito dal mercato | Voleva un centrocampista

Stando infatti alle dichiarazioni di Zazzaroni, le richieste di Allegri alla società erano ben diverse dal mercato che, invece, è stato fatto. Infatti il mister voleva un tipo di centrocampista preciso, per fare un esempio più concreto, alla Witsel ma la società autonomamente ha deciso di comprare un attaccante, Moise Kean che per il momento non sta portando la quasi impossibile eredità del campione portoghese Cristiano Ronaldo.