Calciomercato Juventus, opportunità dal Barcellona | Addio a gennaio

Calciomercato Juventus, un addio forzato ma necessario quello del centrocampista. Potrebbe dire addio a gennaio.

Calciomercato Juventus, il peso dello stipendio del centrocampista offensivo sta gravando sulle liquidità della società, ormai sempre più in crisi. Per questo motivo il Barcellona sarebbe costretta a cedere Coutinho e potrebbe farlo già nel mercato di gennaio. Come riportano dalla Spagna, da “Todofichajes.com”, il Barcellona avrebbe deciso di “disfarsi” di Philippe Coutinho, centrocampista offensivo classe 1992, sia con l’opzione del prestito ma anche a titolo definitivo.

Coutinho a titolo definitivo o in prestito | Addio a gennaio

sia a titolo definitivo che in prestito, questa l’eventualità che si potrebbe già presentare nel mercato invernale. Coutinho è un giocatore molto importante con ancora grande voglia di fare la differenza ma i guai finanziari della società blaugrana non possono essere contenuti e il suo stipendio pesa troppo.