Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Bianconeri in corsa per il mediano

Calciomercato Juventus, dalla Spagna assicurano che anche i bianconeri sarebbero in corsa per il mediano ma occhio alla concorrenza.

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri in corsa per il mediano del Milan, Kessié, che andrà in scadenza di contratto e per il momento non intende rinnovare il suo contratto con i rossoneri. Dalla Spagna assicurano che ci sarà anche la Vecchia Signora tra le pretendenti, provando eventualmente a prenderlo già nel mercato invernale. Ma la concorrenza sarebbe tanta per il classe 1996.

Kessié alla Juventus | Occhio alla concorrenza

Come riporta ‘Mundo Deportivo’, non ci sarebbe solo la Vecchia Signora interessata al centrocampista rossonero. Il giocatore sarebbe infatti accostato anche a Barcellona, PSG, Manchester United, Tottenham e Liverpool.